’Passaggi’, il teatro oltre le sbarre. I detenuti sul palco degli Animosi

Comincia dagli Animosi la prima edizione del festival di teatro in carcere ‘Passaggi’. L’iniziativa, per incentivare la cultura dell’accoglienza e il riconoscimento di ognuno in quanto essere umano, offre spettacoli teatrali che vedono protagonisti detenuti dei carceri toscani. Il progetto è organizzato dal Comune di Carrara in collaborazione con Experia ed Empatheatre: due compagnie con 13 anni di esperienza che realizzano laboratori teatrali nelle case di reclusione di Massa, Lucca e San Gimignano, oltre a numerose attività collaterali denominate ‘Fuori e dentro le mura’ che prevedono eventi in teatri, sedi istituzionali e scuole. Il festival gode della partecipazione della compagnia ‘Oltre la Tempesta’ del carcere di Massa più le compagnie ‘Talibè Teatro’ di San Gimignano, ‘MetroPopolare’ di Prato, e compagnia gli ‘Scarti’. Ideatori Donatella Bennati, Giulia Tonelli, Alessandro Bianchi, Umberto Moisè e Claudia Volpi. "Si tratta di un mini festival per aprire il nostro teatro ad esperienze di teatro sociale – ha spiegato l’assessore alla Cultura Gea Dazzi –: riteniamo sia un’opportunità per sensibilizzare sul rispetto dei diritti umani, oltre che conoscere meglio i progetti e le condizioni di vita del nostro carcere". Saranno due le giornate di festival: la mattina di venerdì 12 aprile agli Animosi si inizia con lo spettacolo riservato alle scuole ‘Ali’ con la regia e rielaborazione di Alessandro J. Bianchi. Al termine incontro con la compagnia Talibè. Sabato 13 aprile alle 21 un doppio spettacolo agli Animosi: prima la replica serale di ‘Ali’ e poi ‘It’s just a game’ per la regia di Livia Gionfrida. Sempre il 13 aprile, alle 16.30, nel ridotto degli Animosi, Carlo Mazzerbo, ex direttore del carcere della Gorgona, presenterà il libro dal titolo ‘Ne vale la pena’ edito da Nutrimenti. Previsto inoltre uno spettacolo interno al carcere di Massa riservato alle famiglie il 17 marzo. "Il teatro è qualcosa che raccoglie e crea riflessione – ha spiegato il direttore artistico Alessandro Bianchi – e tengo a precisare che non si tratta della ricerca di facili applausi o retorica, perché vi assicuro che c’è molto lavoro di preparazione, perfezionamento e studio da parte dei detenuti, che hanno quindi tutto il diritto di poter stare su un palcoscenico e mostrare le loro capacità". Per la prevendita la biglietteria degli Animosi sarà aperta venerdì 5 e sabato 6 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 18.30. Domenica 7 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21, infine sabato 13 aprile dalle 18.