Parte un corso per operatori di Coldiretti

Un nuovo corso rivolto agli imprenditori agricoli della provincia di Massa Carrara e Lucca per diventare operatori delle fattorie didattiche. Sono aperte le iscrizioni al percorso formativo obbligatorio, promosso da Coldiretti, che mira a fornire ai partecipanti i requisiti previsti dalla L.R. del 23 giugno 2003 n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana” per l’esercizio della professione all’interno di un’azienda agricola o agrituristica. La Fattoria Didattica è una delle attività connesse previste dalle legge sulla multifunzionalità che le aziende agricole possono cogliere per offrire tutta una serie di iniziative educative come per esempio agriasili, campus estivi, baby parking. Sono attualmente 23 le aziende agricole tra la provincia apuana e quella lucchese che oggi hanno già messo a frutto questa opportunità che rappresenta una nuova e importante integrazione al reddito dell’attività primaria.

Il corso si compone di 58 ore delle quali 52 di lezione di teoria (24 on line su piattaforma Zoom e 28 in presenza) e 6 di visita presso un’azienda agricola che svolge attività di fattoria didattica. Le lezioni saranno svolte indicativamente dalle 9 alle 18 per un massimo di 8 ore giornaliere o 6 consecutive. Il corso è a pagamento. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Matteo Fazzi: [email protected]; 348.3129521. Info: www.massacarrara.coldiretti.it,