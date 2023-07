Parte la rassegna dedicata al ’noir’ a Aulla: incontri con autori italiani

Questa sera, alle 21.15, con un’anteprima, avrà inizio la seconda edizione della rassegna letteraria Lunigiallo, che lo scorso anno, ogni mercoledì, ha animato le calde serate aullesi d’agosto con la presentazione di molti libri di narrativa di questo particolare genere presentando autori lunigianesi. Molte piazze della città sono state ’invase’, settimana dopo settimana, dagli incontri con autori locali e le loro opere, e si erano anche tenuti alcuni dibattiti su misteri irrisolti della nostra storia recente, come il caso Mattei. Visto il grande successo di vendite di gialli, thriller e noir, ormai non più considerato genere minore rispetto ad altri della scena letteraria, l’amministrazione comunale, in collaborazione con varie associazioni culturali e la Pro loco Città di Aulla, ha dato seguito all’iniziativa espandendone i... confini. Oltre agli autori lunigianesi, infatti, saranno presenti anche importanti scrittori italiani. La manifestazione avrà così il pregio di vedere alla ribalta autori locali come Lino Bologna e Italo Forfori, che apriranno stasera, a San Caprasio, la rassegna presentando le loro opere. Domani, sempre a San Caprasio, ci sarà Marco Buticchi (nella foto), maestro italiano dell’avventura, con la presentazione del suo ultimo libro ‘Il serpente e il Faraone-viaggio nell’antico Egitto di Tutankhamon’. Gli incontri si terranno tutti i mercoledì sera nelle varie piazze della città: ogni serata avrà un diverso commentatore che dialogherà con gli scrittori. Si inizia con Riccardo Boggi e Lucia Baracchini.

M.L.