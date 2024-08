Paris mon amour: "Lei mi completa in tutto". E le chiede di sposarlo

di Alfredo Marchetti

"Lei mi completa, mi tira fuori il meglio che ho: per lei sono amico, fidanzato, fratello. Lei è eternamente sincera". Un gesto in mondo visione che racconta un amore unico, destinato a vincere, come ha fatto la sua fidanzata, Alessia Maurelli, medaglia di bronzo conquistata sulla pedana di ginnastica ritmica dell’Arena La Chapelle assieme alle colleghe. Maurelli che a fine gara è scoppiata in lacrime non solo per il successo, ma anche per la proposta di matrimonio del fidanzato Massimo Bertelloni, originario di Marina di Massa. Una medaglia al collo e un anello al dito per la la capitana azzurra delle farfalle. "She says yes" ha detto il massese che oggi vive a Milano.

"Il mio amore eterno per Alessia l’ho capito l’anno scorso. Poi il tempo mi ha portato a fare questo gesto. Desideravo che per lei fosse indimenticabile. Stiamo insieme da due anni. Per me il matrimonio è condividere qualsiasi cosa con la persona con la quale si sta accanto, per essere un’unica cosa. Credo che sia una celebrazione di un amore intenso, che per forza va a finire in una unione". Ma cosa ha provato il fidanzato alla medaglia di bronzo? "La mia ’non voce’ mi è testimone del suo successo. Da fuori, come fidanzati e amici, siamo entusiasti, abbiamo creato un gruppo grandissimo. Tutti abbiamo sofferto insieme alle ragazze dando loro tutto il supporto possibile. È stata un’emozione incredibile vederle sul podio dopo queste annate vissute insieme e tanta passione".

La coppia si è conosciuta durante un evento pubblico: "Ci siamo conosciuti quando lei venne dove lavoravo io perché doveva essere intervistata, perché facciamo tanti eventi. Abbiamo scambiato due chiacchiere e poi abbiamo continuato sui social. Abbiamo fatto in modo di rivederci, c’è stata intesa fin da subito. Ci chiamavamo per parlare al telefono, siamo stati da subito presenti l’uno per l’altro". E adesso c’è da festeggiare: "Abbiamo in programma di fare le vacanze per festeggiare, stiamo già gioiendo qui a Parigi, ma tanto avremo modo di festeggiare con calma".

Cos’è che ha colpito Bertelloni della sua futura moglie? "Mi piace il meglio che tira fuori da me. Una sensazione davvero unica. Per lei sono fratello, fidanzato, confessore, amico. Lei è eternamente sincera, dal punto di vista caratteriale, mi piace la sua determinazione, l’essere una donna con gli attributi, ma sa anche essere una ragazza dolcissima. E poi c’è stata intesa fin da subito". Anche se l’amore era molto concreto, il gesto fatto dal giovane, un po’ di rischi li portava con sé: "Allora, un po’ la conosco, ma devo dire che un minimo di rischio c’era. Ci ho provato ed è andata bene". Bertelloni è partito da Marina di Massa a 22 anni e poi ha lavorato con grande case di alta moda a Milano e con il sogno di diventare attore. Adesso si godrà questo momento unico insieme all’amore della sua vita.