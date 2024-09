Paralimpiadi, il trionfo di Ghiretti. L’oro di Giulia con il tifo massese: "Il sostegno di tutti mi ha caricato"

Paralimpiadi d’oro per Giulia Ghiretti, grande protagonista a Parigi nel nuoto. La finale dei 100 metri rana, in cui l’atleta si era classificata, nella batteria del mattino, con il terzo tempo, si è poi tradotta in una splendida medaglia d’oro. Una vittoria al fotofinish con 4 centesimi di distacco dalla seconda. Era già una delle favorite per una medaglia, ma grazie alla sua forza e alla sua determinazione quella di Giulia è stata una delle medaglie più luccicanti. Tanti i sostenitori e gli amici che hanno gremito la Defense Arena lunedì sera, tutti vestiti per l’occasione con maglie azzurre e cappellini dell’Italia per dare la carica all’atleta. Sono arrivati a Parigi più di quaranta sostenitori, non solo da Parma, la sua città natale, ma anche da Massa, sua città d’adozione.

Giulia Ghiretti e la sua famiglia, infatti, passano le estati nel nostro litorale da tantissimi anni e infatti i solidi legami creati nella terra apuana hanno aumentato il numero di sostenitori, i suoi amici del mare, partiti per godersi il trionfo di un’atleta di carattere, determinazione e dolcezza. " È stupendo, lo volevo, lo volevamo – ha detto subito dopo la gara –. Ringrazio gli allenatori, la famiglia e tutti quelli che sono qua che sono veramente tantissimi. Mi hanno dato la carica per questa finale. È dall’inizio degli allenamenti in cui mi preparo per questo giorno che ho pensato di andarmi a prendere l’oro. Quest’anno è stato un anno molto impegnativo e non pensavo che in così tanti sarebbero venuti a sostenermi e invece sono qua". Si lascia poi andare alle emozioni Giulia, in lacrime durante l’Inno di Mameli, lacrime e gioia, con le braccia alzate verso il cielo e il suo sorriso enorme che canta a pezzi l’inno perché il pianto di gioia le rompe le parole in bocca. L’urlo finale che dice "ce l’ho fatta, ce l’abbiamo fatta".

Dopo la premiazione c’è stato un momento di festeggiamenti ma adesso Giulia ha davanti a sé altre due gare da affrontare: venerdì i 50 farfalla S5, al mattino la batteria alle 10.10 e la finale si terrà alle 17.59; sabato i 200 misti SM5, con la batteria alle 11.25 e la finale alle 20.02. Non resta altro che sostenerla e farle i nostri complimenti da Massa, sperando di vederla presto qui per mostrarci la medaglia d’oro di Parigi 2024 e per augurarle di godersi tutto il suo successo in uno sport che ha conquistato con tenacia e passione e che, come dice nel suo libro ’Sono sempre io’, l’ha fatta sentire libera.

Margherita Badiali