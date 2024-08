Omaggio a Paolo Rossi. Intitolato a ’Pablito’ un tratto di passeggiata nella zona di Ronchi

Marina di Massa, 13 agosto 2024 – Il Comune di Massa celebra il grande campione del mondo del 1982 Paolo Rossi che, per anni, ha passato le sue vacanze nel nostro litorale (andava al Bano Bemi a Ronchi, ndr), intitolandogli la passeggiata lato nord, parallela al lungomare di Levante, nel tratto di Ronchi che va da piazza Calamandrei a via dei Fichi. "Siamo orgogliosi e contenti di questa intitolazione fortemente voluta dal nostro ex presidente Mauro Balloni – ha dichiarato Ettore Biagini dirigente nazionale dell’Unione Veterani dello sport –. Più avanti installeremo anche due targhe all’inizio e alla fine del percorso, per ricordare la sua figura e speriamo che la soluzione tecnica possa essere approvata e condivisa".

La delibera, adottata dalla giunta comunale lo scorso 6 giugno, è stata resa esecutiva a seguito del nullaosta della Prefettura. L’intitolazione è avvenuta su proposta dei Veterani dello sport che il 27 febbraio 2024 aveva presentato l’istanza. La proposta ha ricevuto il parere favorevole della Commissione Toponomastica ed è stata approvata grazie alla deroga che concede al Ministero dell’Interno di intitolare spazi pubblici a persone scomparse da meno di 10 anni per meriti riconosciuti. Meriti che aderiscono alla figura di Paolo Rossi, e non solo per la sua straordinaria carriera calcistica ma anche valori di solidarietà e rispetto delle istituzioni.

Alla cerimonia di intitolazione erano presenti il sindaco Francesco Persiani, l’assessore allo sport Roberto Acerbo, la vedova del campione, Federica Cappelletti, che ha espresso profonda gratitudine per questo importante riconoscimento alla memoria di Paolo. "Un riconoscimento importante e anche molto significativo – ha detto Federica – perché Paolo in questi luoghi è rimasto fino alla fine. Un riconoscimento allo sportivo ma soprattutto all’uomo che ha vissuto questa terra e questi posti che gli appartenevano con la sua semplicità e il suo concetto di famiglia, di amicizia e di stare insieme". Con questa iniziativa, il Comune rende omaggio a una figura il cui ricordo continuerà a vivere nei cuori di tutti gli italiani.

"Siamo profondamente onorati di intitolare questa passeggiata a Paolo Rossi – ha dichiarato Persiani – un campione che ha segnato la storia del calcio italiano e mondiale. Paolo Rossi non è stato solo un grande calciatore, ma anche un esempio di umiltà, determinazione e amore per lo sport. Con questa intitolazione vogliamo rendere omaggio a un uomo che ha portato gioia e orgoglio a milioni di italiani, incarnando i valori più alti dello sport e della nostra Nazione. Oggi non solo desideriamo ricordare i suoi successi sul campo, ma mantenere viva la sua memoria nelle future generazioni affinché i nostri giovani vedano in lui un modello, un simbolo di come l’impegno e la passione possano portare a risultati straordinari. Ringrazio di cuore Federica Cappelletti per essere qui con noi a condividere questa giornata e per il supporto che ha dato a questa iniziativa. Il nostro grazie va anche all’Unione nazionale Veterani dello sport per la proposta. Concludo dicendo che questa passeggiata, da oggi, non sarà solo un luogo di passaggio, ma anche un luogo di ricordo e ispirazione, dedicato a un uomo che ha fatto la storia del nostro Paese".