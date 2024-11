Pannelli colorati a seconda delle allerte meteo

Informare i cittadini in modo semplice e immediato. A pochi giorni dall’attivazione dei pannelli informativi della protezione civile, prosegue la fase di sperimentazione per individuare il miglior modo di aggiornare la popolazione sulle allerte e sugli eventi principali che riguardano la città. Un primo aggiornamento è stato fatto ieri nella sala della protezione civile al tavolo della commissione Urbanistica presieduta da Augusto Castelli. Per rendere più immediata e fruibile l’informazione dei pannelli, l’idea al vaglio degli uffici è, in caso di allerte meteo, sfruttare l’intero display e ‘colorarlo’ interamente a seconda della gravità dell’allerta, sia essa gialla, arancione o rossa. Un modo ritenuto più rapido, soprattutto per chi transita in auto, per informare sulla gravità di un’allerta, dando così un primo colpo d’occhio sull’informazione meteo. Oltre al display colorato saranno ovviamente presenti anche i riferimenti di orario e la descrizione del tipo di allerta. Un altro modo in cui i pannelli saranno usati riguarda anche la semplice informazione al cittadino per notizie che non necessariamente riguarderanno le allerte. Grazie ai pannelli, sarà possibile leggere come in una bacheca digitale altre iniziative ed eventi che riguarderanno il Comune o la programmazione cittadina.