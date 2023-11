Panchine rosse massesi a Roma. Missione dal Vaticano al Quirinale

Una delegazione di Massa ha raggiunto Roma per partecipare all’udienza di Papa Francesco, nell’ambito delle manifestazioni della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Alcuni dei delegati, hanno avuto modo di visitare anche il Quirinale e consegnare, in entrambe le visite, doni di rappresentanza. Per le associazioni Insieme, Eventi sul Frigido e Rete antiviolenza che seguono il progetto “Panchina Rossa – No alla violenza”, rappresentate dalla collega Angela Maria Fruzzetti, è stata l’occasione per consegnare in Vaticano e al Quirinale due mini panchine rosse simbolo della lotta alla violenza sulle donne, accompagnate da un quadrato raffigurativo del progetto della Coperta della Pace, ancora in atto a Massa. Un pellegrinaggio con la parrocchia della Corte di Lavacchio che ha portato al seguito anche le Guardie d’Onore che hanno prestato due ore di servizio al Pantheon. Le guardie d’onore a Roma erano cavalier di Grazia ecclesiastica don Giovanni Locatelli, Davide Vanelli, Antonio Triscornia, Pier Giovanni Alberti, Giorgio Bruzzi, Filippo Francesco Bruzzi, Pier Luigi Basteri, Rosaura Nicodemi, Monica Briglia, Carlo Spada. Le guardie d’onore, Monica Briglia e i fratelli Bruzzi, al termine dell’udienza del Santo Padre, hanno accompagnato Fruzzetti a consegnare la mini panchina durante il giro di rito in Papamobile in piazza San Pietro. Nella delegazione romana anche il comandante della Polizia Municipale di Massa, Giuliano Vitali, l’ispettrice Sara Lenzetti, Maria Giovanna Guerra per la Fondazione Sos Il Telefono Azzurro Ets, Massimo Santucci di Aevv. Una giornata intensa con un solo obiettivo: sensibilizzate tutta la comunità a lavorare insieme per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. E lo ha ribadito anche Bergoglio durante l’udienza.