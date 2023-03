Palma, ragazzi in piazza suonano e cantano l’inno

Gli studenti del liceo musicale Palma ieri mattina, intorno alle 12 sono usciti in piazza Palma per suonare e cantare l’inno di Mameli, proprio nella Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera – era il 17 marzo 1861 quando l’Unità venne proclamata a Torino. Il Ministro dell’istruzione Valditara ha infatti diramato una nota alle scuole di ogni ordine e grado per organizzare "percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonché sulle vicende che hanno condotto all’Unità nazionale, alla scelta dell’inno di Mameli e della bandiera nazionale e all’approvazione della Costituzione, anche alla luce dell’evoluzione della storia europea".