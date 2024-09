’Palio dei nonni’ nelle Rsa. Atleti anziani in campo tra bowling, corsa e pesca

Grande festa per il primo Palio dei nonni andato in scena sabato scorso fra le Rsa di Lunigiana. L’idea di organizzare giochi fra strutture è nata a Villa Rosa di Albiano Magra qualche anno fa. Il Covid ne aveva sospeso l’iter, subito portato avanti appena è stato possibile. Il relativo progetto, presentato in occasione dell’Afa day alla SdS. Lunigiana, ha ricevuto il placet delle altre realtà del settore che, insieme a Villa Rosa, hanno preso parte alla 1° edizione: casa di riposo ’La fontana d’oro’ di Fivizzano, Villa Lory Rsa di Comano, casa di riposo ’Villa Verde’ di Comano, casa famiglia per anziani e adulti inabili ’Maria Ruggeri’ di Licciana. Le competizioni hanno avuto luogo nei giardini della Cri di Albiano Magra, il cui presidente,Marcello Lo Presti ha svolto il ruolo di giudice di gara. Al termine delle performance, buffet a cura della Pro Loco ’Viviamo Albiano’. I nonni si sono cimentati nel bowling, tiro al bersaglio, pesca di palline, ’Indovina la canzone’, ’Rebus’ e ’Chi arriva prima’. Tutti, hanno dato prova che sport e giochi in compagnia, mantengono attivi e felici, così come dimostrato nella pratica da Luciano Izzo di Villa Rosa e Rosi Iside di Casa Famiglia M. Ruggeri, ospiti 98enni. Organizzazione e animazione sono state curate dallo staff di Villa Rosa composto da: Antonella Bertolini, Anna Chichierchia e Rebecca Tripi. "Non è stato facile organizzare e rendere possibile l’evento - ha detto il direttore Giuseppe Tripi - Siamo felici del risultato, che sia il primo di una serie di di incontro e condivisione". A conquistare la 1° edizione la residenza ’Villa Lory’ di Comano, premiata da Roberto Valettini sindaco di Aulla e neo presidente SdS L’appuntamento per la 2° edizione del Palio si terrà l’anno prossimo a Comano.

Roberto Oligeri