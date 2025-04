Palazzo Binelli Tutti i ’Realismi’ di Andriolo

Palazzo Binelli si prepara ad ospitare la mostra del pittore Eliseo Andriolo. La mostra, che porta il titolo ‘Realismi’, si svolgerà con vernissage dal 30 maggio fino al 28 giugno nella sede della Fondazione cassa di risparmio di Carrara di via Verdi. Come sempre il percorso espositivo si snoderà nelle suggestive stanze del piano terra con punti di vista originali, insomma un viaggio nel viaggio.

L’esposizione dall’affascinante titolo ‘Realismi’ propone ai visitatori una interessante e ricchissima carrellata di opere realizzate tra il 2013 e il 2025: il suo personale sguardo sul mondo reale e la natura, che Andriolo imprime nei suoi dipinti con grande forza realistica e un forte timbro cromatico. Spaccati di realtà, di situazioni e di testimonianze di un mondo dominato dagli insediamenti dove vive l’uomo, la cui presenza però non viene mai descritta o accennata. Andriolo è nato a Luni ma vive e lavora a Marina di Carrara. Ha frequentato dapprima il liceo artistico e in seguito l’Accademia di belle arti di Carrara.

Ha insegnato Discipline pittoriche al liceo artistico Paul Klee di Genova e al liceo artistico Cardarelli di Spezia. Dal 1975 ha prende attivamente parte alla vita artistica nazionale. Quello rappresentato da Andriolo non un mondo di fantasia e le sue opere nascono sempre da uno sguardo sul reale, da un universo che è il risultato di una selezione di elementi accuratamente disposti e della cattura di particolari sensazioni. Le sue opere sono contrassegnate da una grande potenza immaginativa e sono in grado di restituisre all’osservatore una realtà diversa, specifiche risonanze, inquietudini e grande curiosità.

Un mondo intero fatto di sfondi e oggetti di uso quotidiano, ma completamente abbandonato dalle persone, nonostante si notino i segni della loro attività. Autoscontri, attività commerciali, bar, depositi e altre situazioni dove mancano le figure umane e le tele raccontano di storie perdute, sospese oppure anche presenti. Un’accurata scelta tonale che conduce lo spettatore a fare una profonda riflessione sia sul silenzio che sull’assenza della figura umana negli ambienti esterni che il pittore propone, i quali spesso sono fabbricati in abbandono.

L’artista Eliso Andriolo nel corso degli anni ha partecipato a numerose esposizioni collettive e nel suo curriculum artistico vanta anche numerose personali, tutte di grande successo, come per esempio quella intitolata ‘Arte nel Castello’, che è andata in scena dal 25 agosto fino al 23 settembre del 2018 nel suggestivo maniero di Ameglia. Ma giova ricordare anche la mostra personale di pittura ospitata all’interno della sala consiliare del Comune di Licata, ad Agrigento. La mostra di Andriolo a Palazzo Binelli ha ricevuto il patrocinio del Comune di Carrara per il valore artistico e culturale dell’iniziativa.