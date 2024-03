Palazzo Binelli Convegno su Repetti. Nasce la sinergia con il Vieusseux

E’ una collaborazione che nasce e cresce nel segno della cultura quella fra la Fondazione Cassa di risparmio di Carrara e il Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux, fondato a Firenze nel 1819 dal mercante ginevrino Giovan Pietro Vieusseux. Domani, venerdì, alle ore 17.30, Palazzo Binelli a Carrara ospiterà il primo evento che segna l’inizio di una serie di iniziative che i due enti porteranno avanti nei prossimi mesi. Si tratta del convegno "Carrara al Vieusseux. Emanuele Repetti-Uno scienziato toscano di primo Ottocento". Interverranno Enrico Isoppi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux e Alessandro Volpi, docente di Storia contemporanea alla Università di Pisa, nonchè ex sindaco di Massa, che svilupperà il tema dell’incontro. Modera Luisa Passeggia, docente di Storia dell’arte.

Una cooperazione voluta e sostenuta dai presidenti della Fondazione CrC, Enrico Isoppi, e del Gabinetto Vieusseux, Riccardo Nencini. "E’ con piacere e orgoglio – dice Isoppi – che la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara inizia una sinergia con il prestigioso Gabinetto Vieusseux grazie alla intensa e preziosa collaborazione con il presidente Nencini. Non a caso il primo evento è dedicato a un carrarese di grande fama, Emanuele Repetti, conosciuto per i suoi fondamentali studi di geologia e a cui è dedicato il nostro liceo classico cittadino. Studi raccolti nella sua opera più significativa, il ‘Dizionario geografico fisico storico della Toscana’. E sempre non a caso la conferenza è affidata a uno studioso del nostro territorio, il professor Alessandro Volpi. E’ la prima di altre future iniziative insieme al prestigioso istituto fiorentino".

"E’ il primo evento che abbiamo costruito assieme – evidenzia ancora il presidente del Gabinetto Vieusseux, Riccardo Nencini – che apre una serie di iniziative e incontri culturali sui quali stiamo lavorando assieme al presidente Isoppi. La collaborazione nasce in maniera naturale fra due istituzioni che possono fare molto per la cultura toscana e mettere insieme le loro forze. Il Gabinetto ha sede a Firenze ma è un’importante istituzione scientifica e letteraria nazionale ed europea. La Fondazione di Carrara a sua volta si è contraddistinta nel tempo per eventi culturali importanti come il festival Con-vivere che ho avuto il piacere di presentare alla commissione cultura del Senato nel 2021".