Palazzetto, spogliatoi pronti. Presto l’agibilità completa

Conclusi i lavori negli spogliatoi del palazzetto dello sport di Avenza e della piscina di viale Colombo. Nella struttura di via Giovan Pietro, interessata da un importante cantiere di riqualificazione e recupero, con la conclusione dei lavori gli spogliatoi, completamente riarredati, sono stati già riconsegnati alle società sportive che li stanno utilizzando per gli allenamenti. A Marina sono terminati invece gli interventi sull’impianto di ricircolo dell’aria negli spogliatoi e nei servizi igienici e questo ha permesso di rendere nuovamente fruibili i due spogliatoi della piscina coperta.

"Il nostro impegno sugli impianti sportivi è continuo – spiega l’assessore allo Sport Lara Benfatto -. In questo momento stiamo lavorando su più fronti e su diversi progetti per adeguare le strutture e risolvere problemi che si trascinano da anni. Tra queste il palazzetto dello sport di Avenza dove si stanno concludendo importanti lavori di ammodernamento e adeguamento per i quali l’amministrazione ha investito circa 300mila euro. Da alcuni giorni abbiamo riaperto gli spogliatoi alle squadre che già utilizzano l’impianto per gli allenamenti e tutto il cantiere si sta avviando a conclusione. Per tutto il mese di dicembre i lavori continueranno per ultimare le opere di sistemazione delle parti esterne in modo da convocare con l’anno nuovo la commissione pubblico spettacolo per rendere l’impianto accessibile al pubblico con una capienza di 498 spettatori. Per quanto riguarda la piscina oltre al nuovo impianto di ricircolo dell’aria negli spogliatoi e nei servizi igienici si è intervenuti anche per montare un nuovo impianto di filtraggio dell’acqua".