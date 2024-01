Ospiti speciali e Babbo Natale riapre la sua ‘casa’

Babbo Natale e la moglie, le Fate della neve, gli Elfi falegnami e la splendida Nevina, nella “sua” a Pontremoli hanno accolto degli ospiti un po’ speciali. Grande festa a Pontremoli per i ragazzi dei centri di socializzazione di Quercia, Caprio, Moncigoli, gli ospiti del Centro salute mentale adulti, di ‘Casa più’ di Pontremoli e ‘Anche io posso’ di Aulla. La magica Casa di Babbo Natale è un’iniziativa ideata da un gruppo di amiche, Angela Neri, Enrica Talamini, Milena Lisoni, Antonella Peselli, Cristina Gussoni, che si sono definite ironicamente ‘Gatte da pelare’ e da tempo promuovono iniziative legate alle feste tradizionali. La “Casa” ha riaperto ieri proprio per accompagnare gli ospiti e far vivere loro qualche momento spensierato in compagnia. Sono stati coinvolti anche in piccoli laboratori e hanno potuto vedere l’albero di Yule, una pianta magica che proviene dal Grande Nord. La Magica casa di Babbo Natale, allestita negli spazi comunali, è una iniziativa del Comune di Pontremoli, che ha voluto offrire uno spazio per bambini e famiglie durante le feste natalizie. Il progetto è portato avanti da alcuni anni dalle Gatte da pelare, in collaborazione con la Società della salute, Centro giovanile Monsignor G. Sismondo e Proloco di Pontremoli. L’iniziativa di ieri mattina è stata voluta dal sindaco Jacopo Ferri. Con lui c’era il direttore della Sds salute Marco Formato.