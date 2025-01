‘Ospedale’ per cani e gatti. Una nuova sala operatoria e spazi-degenza a Groppoli

Il canile comprensoriale cresce: presto ci saranno una nuova sala operatoria e uno spazio degenza. Siamo a Groppoli di Mulazzo, dove si trova la struttura, gestita dall’Unione dei comuni, fiore all’occhiello della nostra provincia, a cui arrivano decine e decine di cani, che vengono dati poi in adozione, spesso grazie al lavoro dei volontari Anta Massa Carrara. L’ultimo ampliamento ha consentito di avere un numero di box per cani oltre la sufficienza, in grado di poter attuare convenzioni con i Comuni di Carrara, Massa, Viareggio, Forte dei Marmi, Montignoso, Castelnuovo Magra e Luni. Il nuovo progetto, che ha un costo di circa 83mila euro, è stato finanziato per metà dalla Regione Toscana ed è strettamente legato alle disposizioni in materia di sicurezza stradale e all’obbligo di soccorrere gli animali incidentati, in particolare quelli di affezione, su segnalazione delle forze dell’ordine.

"L’intento del progetto – ha spiegato Annibale Piccioli, dirigente responsabile – è quello di realizzare una struttura con una sala operatoria super specializzata, per far fronte a qualunque emergenza, dando la possibilità a liberi professionisti veterinari di poter programmare interventi ad animali d’affezione dei loro clienti, dietro un minimo apporto economico. Verranno previste gabbie per il soggiorno di gatti per la degenza post- sterilizzazione, o che abbiano subito traumi da incidenti e necessitino di un periodo di cure per la ripresa. E’ stato inoltre previsto un impianto fotovoltaico sulla struttura, per arrivare a ridurre al minimo le spese o essere indipendenti per la fornitura di energia elettrica, con riduzione dei costi. Già lo siamo con l’impianto di riscaldamento della struttura del canile, che avviene mediante impianto a biomasse a cippato".

In questo momento il canile ospita circa 65 cani, ma c’è ancora posto, ci sono poi le gabbie del sanitario, con 25 posti per i nuovi arrivati e nove posti per la pensione, molto apprezzata da chi deve separarsi dal proprio cane per breve tempo. "Andiamo nella direzione di avere un canile comprensoriale al passo con i tempi – ha aggiunto Bellesi, che all’Unione ha delega al canile –, avremo una struttura nuova, qualificata per interventi chirurgici, il sistema a biomasse e il fotovoltaico garantiranno risparmio energetico e di costi. Questo è stato l’unico progetto finanziato dalla regione". "E’ una struttura ottima – ha aggiunto il presidente dell’Unione Gianluigi Giannetti – che andiamo ad arricchire, creando una sala operatoria migliore rispetto a quella attuale. Ringrazio chi lavora, chi collabora, Piccioli che negli anni ha portato la struttura a essere un’eccellenza della provincia e non solo, tanti cani arrivano anche da Lucca, La Spezia, Viareggio. E’ un orgoglio e questo ulteriore risultato ci porta ancora più avanti".

Monica Leoncini