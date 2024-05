Una taglia sull’orsetto rubato: nonna offre 1000 euro per rivedere sorridere la nipote

Marina di Massa (Massa Carrara), 14 maggio 2024 – Nell’era dell’iperconnessione, in cui i bambini della generazione Alpha fin dalla tenera età usano i social e whatsapp, si addormentano con il tablet e mangiano con lo smartphone accanto al piatto, qualcuno sembra salvarsi dall’iper distrazione degli adulti. E allora succede che il dolore per il pupazzo del cuore sparito sia forte e reale. E’ successo a una bambina di dieci anni: ora i suoi volantini sono affissi a pali e muri di tutto il litorale. Cerca Teddy, l’orsacchiotto che “vive” con lei da quando era piccolissima. Lo hanno rubato insieme al suo zainetto bianco di Harry Potter dopo aver forzato la serratura dell’auto della mamma parcheggiata davanti al Versil Park il 20 aprile. "Vorrei riaverlo con me perché è la mia vita" ha fatto scrivere Alice nei manifesti che è andata ad affiggere ovunque sperando che qualcuno la aiuti a ritrovarlo. “Rubato” ha scritto in grassetto e stampatello. Ma per ora del suo Teddy non c’è traccia, e di certo non si può sostituire un orsetto di dieci anni con uno nuovo, pulito ma senza il profumo di tanti ricordi.

La foto dell’orsetto sui volantini

Non si dà pace la bambina e allora la nonna ha deciso di provare ad aiutarla. E offre una “taglia” di mille euro a chi ritroverà l’orsetto Teddy della nipotina. "Per me il denaro non ha certo il valore che ha la sua felicità" spiega la nonna Gabriella. E sa che per gli adulti quei mille euro di ricompensa possono essere uno stimolo ad avere cura di quel pupazzo se qualcuno dovesse trovarlo non sapendo il valore affettivo che ha per una bambina di dieci anni. E’ l’ultima speranza di far tornare a sorridere per il ritrovamento del suo Teddy una bambina che non si è fatta conquistare dalla tecnologia ma vive di emozioni e affetti. Chi avesse trovato Teddy può telefonare al numero 3389111832 o portarlo nella nostra redazione in via Bastione 13 a Massa.