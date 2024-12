Orienteering games a Massa: riscoprire la città con l'Associazione Apuacamp

Riscoprire la città per guardarla con occhi diversi. È pensata a questo scopo la giornata dedicata agli orienteering games – giochi di orientamento – organizzata dall’Associazione Apuacamp, che dal 2023 offre escursioni per i più piccoli, campi estivi e attività a contatto con la natura.

In piazza Mercurio a Massa, domani, dalle 14.30 alle 18.30, gruppi di bambini fino ai 13 anni, accompagnati da un adulto, potranno partecipare a questi giochi, che consistono nell’esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. In questo caso la città non sarà nuova per tutti, ma andrà percorsa in modi alternativi, perciò non-conosciuti.

Con il solo aiuto di una mappa, i partecipanti dovranno cercare degli oggetti nascosti, abituandosi ad usare questo strumento, oggi un po’ desueto perché soppiantato dalla tecnologia. Sarà un insieme di indovinelli e rompicapo, una sorta di caccia al tesoro; il tesoro non sarà però un trofeo materiale, ma la stessa conclusione dell’esplorazione.

La vittoria del gruppo intero sarà riuscire nell’impresa di orientarsi e conoscere lo spazio efficacemente. Ci saranno dei livelli tematici da superare, che permetteranno di collezionare dei punti: il primo sarà dedicato alla ricerca, il secondo sarà focalizzato sulle tecniche outdoor, l’ultimo sulle relazioni sociali.

Matteo Palazzi, presidente di Apuacamp, sottolinea che "non sarà una competizione tra gruppi, ma una sfida dei partecipanti con se stessi, che stimolerà l’azione di squadra. L’obiettivo è trascorrere una giornata per divertirsi, riscoprendo i luoghi in cui si passa tutti i giorni".

Si potranno provare anche altri giochi affini all’orienteering, sempre focalizzati sulla stimolazione del problem solving: i ragazzi si impegneranno a costruire una bussola con materiali semplici, impareranno a trovare sempre il nord, a ideare delle mappe alternative, per citarne alcuni.

L’Associazione solitamente svolge le proprie attività in natura per promuovere un approccio volto alla riscoperta dell’ambiente, della vita al di fuori della routine frenetica delle zone artificiali, della ipertecnologizzazione della società.

Questa volta ha scelto la città per il proprio evento, per due ragioni: "Innanzitutto – spiega Palazzi – per far capire che si può fare attività ’outdoor’ anche nei contesti non propriamente naturalistici, come i centri abitati. Non serve per forza andare in montagna, già stare all’aperto porta dei benefici alla crescita, ma è ottimo per la qualità della vita in generale.

In secondo luogo, oggi viviamo le città in modo frenetico, o meglio, non le viviamo appieno. Un gioco come quello dell’orientamento serve a scoprire con più calma e attenzione strade, angoli, scorci, che probabilmente non vedremmo".

Apuacamp ha in progetto ulteriori giornate come quella di domani a Massa, da svolgersi in altre città della costa, oltre all’intento più ampio di crescere come realtà locale che permette ai bambini e agli adolescenti di vivere esperienze interamente immersi nella natura del contesto apuano.

"Per noi – conclude Palazzi – la giornata dell’8 a Massa sarà anche un modo per radicarci ulteriormente nel territorio come Associazione, per far conoscere il nostro approccio educativo, che consiste nella riscoperta della vita in natura, nel piacere del gioco semplice, nella collaborazione sociale, fuori dalla digitalizzazione estrema della società odierna".