Ora... ‘Lasciatemi cantare’. Tutti al Teatro Guglielmi per la “canzon en masseso”

E’ uno degli appuntamenti più longevi della nostra tradizione dialettale, quello del “Lasciateme cantare”, il festival della ‘canzon en masseso’. Tutto pronto al teatro Guglielmi per la trentaduesima edizione della kermesse musicale condita con esilaranti sketch comici, organizzata dall’omonima associazione ‘Lasciateme cantare’ con il patrocinio del comitato provinciale Centri sportivi italiani e dell’assessorato alla cultura del Comune di Massa. Il sipario del teatro comunale si alzerà alle 21 di domani, vigilia dell’Epifania, quando il trio di presentatori mattatori della serata composto da Rinaldo Pitanti, Alberto Badiali e Roberto Battistini, darà inizio ad una delle serate più attese e divertenti dell’anno.

"Come ogni festival che si rispetti si tratta di una gara – ricorda Pitanti – a sfidarsi sul palco del Guglielmi saranno due squadre composte ognuna da sei cantanti". L’evento, nato nel 1991, è tra le kermesse canore dialettali che a livello regionale vantano una lunga tradizione. "Il festival ha sia il coro – sottolinea Badiali –, composto da Cinzia Dell’Amico, Tiziana Rossi e Valentina Menchini, che il gruppo musicale, ‘I gente a la bona’, che accompagna i cantanti". "A giudicare il miglior timbro vocale e le performance più convincenti sarà la giuria – spiega Battistini – composta da sette giurati esperti del settore musicale e teatrale".

Saranno due i vincitori: la squadra e la canzone che al termine del festival avranno totalizzato il maggior punteggio. Non solo canzoni e cabaret ma anche balli caraibici ed esibizioni a sorpresa attendono un pubblico delle grandi occasioni, che già da prima di Natale, come avviene tutti gli anni, si è accaparrato tutti i posti di ogni ordine e grado. A salire sul paco per le due formazioni canore sono da una parte Francesco Angeloni, Manuela Palazzi, Chiara Borghini, Simone Bertelà, Alessandro Rustighi, Giorgio Iacopi e dall’altra, Franco Bonati, Giuliano Fiorentini, Martina Pitanti, Mario Aliboni, Giuseppe Tartarini e Franco Manfredi. Il ringraziamento degli organizzatori va anche "a Renzo Vignali – conclude il trio di presentatori –, vigile massese in pensione che oltre trentanni fa ha dato avvio al festival".

Stefano Guidoni