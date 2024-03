Ora Gaia cerca casa in città. La società sonda il terreno per una grande sede operativa

Una nuova grande sede centralizzata a Massa a supporto delle attività di Gaia. Il gestore unico del servizio idrico e della depurazione ha avviato in questi giorni una procedura di ricerca per un immobile esistente, o terreno fabbricabile, dove poter organizzare la sede operativa per il territorio e qui dovranno trovare spazio gli uffici dell’area tecnica legati alla gestione operativa dei servizi come acquedotto, potabilizzazione Cartaro, depurazione, pianificazione e investimenti litorale apuano oltre a spogliatoi, spazi/locali accessori e gli uffici adibiti all’area servizi utenza. Si tratta per ora di una manifestazione di interesse, così da sondare il ‘terreno’ e aprire poi una successiva eventuale trattativa privata sia per acquisire la proprietà ma si valuta anche un possibile affitto. Si parla di grandi spazi per soddisfare tutte le necessità della società. Prima di tutto si deve trovare in una zona strategica, facilmente raggiungibile dalle principali arterie stradali e autostradali e preferibilmente servita dal servizio di trasporto pubblico, sarà quindi valutata positivamente la vicinanza alle fermate dei mezzi pubblici, da adibire ad uso esclusivo della società, privo di spazi comuni con altre proprietà. Passiamo alle superfici necessarie: da minimo 850 fino a 1.130 metri quadrati di aree coperte oltre a 1.250 metri quadrati di aree scoperte da adibire a parcheggio e spazi di manovra/disimpegno automezzi (oltre ad eventuali aree da adibire a verde pertinenziale). La nuova sede deve infatti essere in grado di ospitare ben 71 dipendenti e oltre circa 50 mezzi aziendali. Il fabbricato, qualora già esistente, dovrà essere preferibilmente di recente costruzione o ristrutturazione. Valori che valgono anche nel caso in cui si tratti di terreno edificabile. Le proposte dovranno essere presentate al gestore idrico entro il 18 aprile tramite Pec a [email protected] indicando nell’oggetto la dicitura ’Manifestazione di interesse per l’acquisto, o in subordine la locazione, di immobile sito a Massa da adibire a sede operativa’. Per informazioni, tel. 0585 6461327.