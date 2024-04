Opportunità di inserimento in studio commerciale

Studio commerciale tributario e del lavoro cerca personale da inserire sia in qualità di dipendente che nella qualità di libero professionista. Il candidato dovrà conoscere il programma di TeamSystem, deve saper fare le registrazioni di prima nota, di fatture, dei movimenti contabili, saper fare le quadrature degli estratti conto bancari; redazione bilanci con particolare riferimento alla stesura dei bilanci annuali. Compilazione dei modelli dichiarativi. Deve conoscere e compilare la Lipe periodica, gli invii telematici per esempio modelli F24, documenti dichiarativi. Rapportarsi con la clientela dello studio. Si richiede anche una buona conoscenza delle piattaforme in uso alle Cciaa, ai Comuni, agli Istituti previdenziali e assistenziali. Capacità di accesso ai Cassetti fiscali e previdenziali. Inviare il curriculum con telefono a [email protected] o [email protected].