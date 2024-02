Operazione ad ’alto impatto’. Cento persone controllate

L’intensa attività di controllo del territorio svolta dai poliziotti delle volanti del Commissariato di Carrara, da pattuglie dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, supportate da equipaggi del reparto Prevenzione Crimine della Toscana, prosegue attraverso i servizi ad “alto impatto” interessando tutto il territorio della città del marmo, per garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini nel contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e nel vigilare sul rispetto delle regole e delle leggi. Gli operatori in servizio hanno sottoposto a controllo ben 91 veicoli e 104 persone, rilevando irregolarità quali patenti e revisioni scadute, nonché mancanza di contratto assicurativo. Bilancio positivo quindi nei controlli effettuati, atti a rilevare infrazioni che per loro natura possono mettere in serio pericolo gli utenti della strada come nel caso di veicoli privi di revisione. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, per dare continuità ai servizi e rafforzare la percezione della presenza delle forze dell’ordine al servizio del cittadino e della sua sicurezza.