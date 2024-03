‘Open day’ negli ospedali sugli screening per la prevenzione

Una seconda giornata di ‘open day’ sugli screening organizzata dall’Asl Toscana nord Ovest dopo il riscontro positivo registrato dalla prima edizione lanciata dalla Regione Toscana l’8 marzo, in occasione della festa della donna. La giornata di mercoledì 20 sarà dedicata a chi vuole ricevere informazioni di dettaglio sugli screening oncologici attivi sul territorio aziendale. E’ previsto l’allestimento di appositi punti informativi presidiati da personale dipendente in grado di rispondere a domande sulle campagne attive. Verranno quindi fornite informazioni sugli screening mammografico, del colon retto, cervicale e sulla vaccinazione contro il papilloma virus. All’open day partecipano gli ospedali Noa, Pontremoli, Fivizzano e l’Opa. Sarà anche possibile compilare i moduli per chi, pur essendo in età da screening, non hanno ricevuto l’invito. I punti informativi apriranno alle 8, per chiudere alle 14 o alle 17. La direttrice della struttura Screening Aziendale, Lidia Di Stefano (nella foto) invita tutti i cittadini a fare i test per i quali vengono chiamati.