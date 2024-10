Open day all’Happy Village: giochi, animazioni e party per i bimbi

Happy Village vuole farsi conoscere: invitati bambini, ragazzi e genitori. A pochi mesi dall’inaugurazione, dopo un’estate piena di attività ed eventi, Krizia Soccio aspetta genitori e bambini per il suo primo open day. Domenica, nella ludoteca innovativa di Villafranca, ci sarà un pomeriggio di gioco e animazione per tutti. Due gli appuntamenti previsti: dalle 15 alle 17 per i bambini e dalle 17 alle 19 per i ragazzi. L’apertura sarà l’occasione per presentare la stagione autunnale di eventi, oltre a tutte le attività e i giochi scelti da Krizia. Animatrice e party planner da diversi anni, Krizia ha costruito in via Aldo Moro uno spazio felice, con parete d’arrampicata, giochi interattivi, switch, film e libri, oltre ai migliori giochi di società e tradizionali, attività e laboratori e l’animazione per feste, giornate a tema, compleanni. Saranno presentati anche i prossimi eventi come la settimana di Halloween, campus invernali e weekend natalizi. Info: 3285596463.