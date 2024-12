Open day al Liceo Classico Vescovile: scopri il percorso Biologia con curvatura biomedica

Il Liceo Classico Vescovile ha per slogan "Una scuola giovane dal cuore antico", nella consapevolezza di essere erede di quelle antiche scuole medievali pontremolesi dove insegnava grammatica latina Cieco da Pontremoli, citato da Francesco Petrarca in una delle sue Epistole.

Gli open day al Liceo Classico Vescovile sono fissati per oggi pomeriggio dalle 16 alle 18.30, sabato 18 gennaio dalle 10 alle 11.30 e venerdì 24 gennaio dalle 18.30 alle 21.30. Al Liceo vescovile non ci sono solo greco e latino, che pure consentono di tradurre con disinvoltura epigrafi murate sui palazzi cittadini, ma informatica, inglese, teatro e nuove competenze in campo biologico in grado di orientare chi nutre un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario.

Proprio questo percorso di potenziamento, che prende il nome di ’Biologia con curvatura biomedica’, è un fiore all’occhiello e consente l’acquisizione di competenze grazie anche all’adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione. "E’ un progetto triennale – spiega l’insegnante di Scienze Silvia Lazzerini – e ogni anno vengono svolti quattro moduli con altrettante unità didattiche diverse con lezioni realizzate dall’insegnate di scienze e dall’esperto medico. Alla fine viene proposto un test per ogni unità didattica e almeno 10 ore di attività laboratoriale. L’anno scorso i ragazzi sono andati all’Ospedale del cuore a Massa. Un’esperienza significativa che li prepara alle facoltà scientifiche come Medicina con una preparazione a 360 gradi. Quest’anno abbiamo due classi che seguono il progetto e c’è soddisfazione anche per i risultati dei test. Ne abbiamo già svolto uno di livello nazionale che richiama i test per l’iscrizione a Medicina e ha ottenuto ottimi risultati con voti molto alti".

"Il Vescovile – spiega il preside don Pietro Pratolongo (nella foto) propone un piano di studi vasto con attività extrascolastiche e curricolari che concorrono in maniera determinante a personalizzare la formazione di ogni singolo studente in base alle sue esigenze. Tra gli obiettivi l’adesione a progetti per altre ’curvature’, stiamo pensando ad una specializzazione nella storia dell’arte mirata sopratutto alla valorizzazione del barocco pontremolese presente nel palazzi della città". C’è addirittura un laboratorio di teatro nella programmazione scolastica. Inoltre, da diversi anni, gli alunni del triennio svolgono un periodo di formazione a Londra previsto nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Natalino Benacci