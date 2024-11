Open day al centro medico. La sanità privata ‘sbarca’ con un poliambulatorio

Una struttura sanitaria ambulatoriale polispecialistica con oltre 60 medici per garantire tempi di attesa ridotti al minimo, con 9 ambulatori, una sala chirurgica ed endoscopia. Oggi l’apertura del nuovo “Istituto medico Sant’Antonio”, in via Aurelia Ovest e per l’open day il centro offre visite gratuite di chirurgia plastica, dermatologia, andrologia e urologia, cardiologia e oculistica, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. I posti sono però limitati ed è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0585/917939.

Il progetto che oggi vede la luce punta a creare una struttura di eccellenza sul territorio, con specialisti da tutta Italia in varie discipline, tra cui docenti universitari di rinomata fama che si occupano di neurochirurgia, ortopedia, urologia ed oculistica. L’istituto offre prestazioni di endoscopia digestiva privata che sul territorio era assente e che sta registrando un consistente aumento delle richieste mentre si allungano le liste d’attesa nella sanità pubblica. Antonella Fazio e Francesca Celi sono le due socie fondatrici dell’istituto che opererà in partnership con un presidio ospedaliero privato di fama nazionale, presente in Toscana da oltre trent’anni. L’obiettivo della società è quello di offrire agli utenti una risposta di diagnosi e cura a 360 gradi ed essere un fiore all’occhiello che unisce Massa alle realtà di eccellenza della Regione.

L’Istituto medico Sant’Antonio verrà attivato a breve anche un sistema di telemedicina e primo soccorso. Il centro offrirà prestazioni mediche in tutte le discipline, con particolare attenzione a urologia, neurochirurgia della colonna, ortopedia, oculistica, poi chirurgia plastica e ricostruttiva, cardiologia, endoscopia digestiva, gastroscopia, colon scopia, dermochirurgia. sul territorio medici oltre 60, tutte le discipline e risposte puntuali.