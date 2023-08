Open Arms a Marina di Carrara, il Pd in visita: “Indegna battaglia del Governo contro le Ong”

Carrara, 25 agosto 2023 – «Questo è un governo disumano che non ci ha ancora capito nulla nel controllo dei flussi migratori, che non sta facendo niente, solo una battaglia indegna alle ong che si limitano a fare salvataggi in mare».

Salvataggi che ad agosto sono stati peraltro «richiesti dal Centro di coordinamento di Roma proprio alle ong perchè la guardia costiera non riusciva a fare tutti i salvataggi che era necessario fare in quel momento: oltretutto ipocriti».

Lo ha detto la senatrice del Pd Ylenia Zambito che ha fatto visita, insieme alla delegazione dei Dem della Toscana, all'equipaggio e ai volontari della Open Arms, bloccata nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) perchè tra le tre navi di ong sottoposte a fermo amministrativo.

«Questa imbarcazioni – ha detto Zambito – sono state fermate in porto con sanzioni amministrative solo perchè hanno fatto salvataggi plurimi, perchè hanno trovato persone in mare: si sono limitate ad applicare la legge del mare che diceno che quando si incontra un naufrago gli si deve dare soccorso. In Italia invece questo governo ha deciso che chi soccorre le persone che stanno per morire in mare deve essere sanzionato».

La delegazione era guidata dal responsabile politiche migratorie del Pd toscano Francesco Battistini il quale ha spiegato: «Siamo venuti a dare una prova fisica di vicinanza».

Tra i presenti anche Stefania Lio, della segreteria regionale del Pd toscano: «Come Pd siamo contro i decreti disumani del governo e saremo sempre dalla parte della vita umana, della dignità delle persone e di chi cerca in mare una speranza per una vita migliore». Presnete la sindaca di Carrara Serena Arrighi.