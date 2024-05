Ondata di furti. I commercianti lanciano l’Sos

Preoccupa l’ondata di furti che si è registrata a Marina di Massa in questo ultimo periodo. Nel giro di un paio di settimane tante sono state le segnalazioni e le denunce delle attività commerciali che hanno subito danni alle strutture e furti. Esercenti che hanno contattato anche il consigliere comunale, Daniele Tarantino (nella foto), che a sua volta ha incontrato una rappresentanza degli esercenti di Marina. "Evidentemente siamo di fronte a un’escalation di furti e vandalismi, sia in città che in particolar modo a Marina di Massa – spiega Tarantino –. I commercianti di Marina hanno espresso notevoli difficoltà nel condurre le attività e tante preoccupazioni e timori nell’operare di fronte al susseguirsi di episodi legati alla malavita. Troppi i furti nei negozi con danni anche alle strutture". Intanto cresce la paura. "Chiedo al sindaco di organizzare un incontro con le forze dell’ordine e la Prefettura per valutare attentamente la situazione e mettere a punto azioni che vadano a contrastare questi preoccupanti fenomeni. E’ necessario quanto prima intervenire sulla sicurezza mettendo in atto opportune strategie. Bene le telecamere per la video sorveglianza ma dobbiamo attivare misure di prevenzione".

Gli esercenti hanno lamentato anche la mancanza di attenzione verso la zona di Marina: pulizie, interventi di manutenzione ordinaria e anche coinvolgimento in vista della stagione balneare: "Cresce il malcontento – continua Tarantino – proprio perché Marina si sente messa da parte. E’ necessario intervenire sia sulla sicurezza che su altre problematiche. Ritengo utile l’ascolto della cittadinanza e di chi lavora a Marina di Massa".