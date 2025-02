"Oncologia, mesi per il follow up". La rabbia dei cittadini sui tagli

Rabbia e delusione negli interventi dei cittadini in consiglio. "Servizi trasferiti senza una logica chiara - ha sottolineato Marianna Massa dell’Associazione Mycelium - con dislocazioni che hanno creato disagi enormi. E’ questa l’idea di cure dignitose? Nei container? Cittadini trattati come numeri". Giovanni Giromella per Lunezia ha riportato esempi di pazienti oncologici costretti ad attendere mesi per la prenotazione dei controlli di follow up. Tema su cui la direttrice Asl Letizia Casani ha assicurato verifiche per migliorare la situazione. Spazio anche a Michela Pinelli (nella foto), di Avenza Resiste, che ha sollecitato il Comune ad essere rapido negli interventi del distretto di via Giovan Pietro e via Campo d’Appio, sollecitando un piano per recuperare personale. La domanda comune in molti degli interventi di comitati e associazioni è stata però rivolta alla sindaca Serena Arrighi, con la richiesta a prendere una posizione definitiva. "Respingo l’accusa di essere sdraiata sulle posizioni dell’Asl - ha replicato Arrighi - perchè io sto dalla parte dei cittadini e per questo sono nella cabina di regia. Solo un controllo continuo sul lavoro dell’Asl all’interno della cabina di regia permette di verificare che i servizi ai cittadini siano erogati nella maniera corretta. Controllerò che le tempistiche di Asl vengano rispettate".