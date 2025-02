Omega club, nuove tecnologie e diritti in una mostra multimediale

CARRARAUna mostra interattiva con installazioni multimediali e videoarte per raccontare storie di persone spesso escluse dalla narrazione ufficiale. La scuola di Nuove tecnologie dell’arte dell’Accademia di Belle Arti di Carrara protagonista al Mantica Project con la mostra “Omega Club” che si inaugura oggi alle 18 allo spazio espositivo Mantica Project di Carrara, in piazza Alberica. Attraverso le ultime tecnologie applicate all’arte e una lunga attività di ricerca storica che è stata possibile grazie al materiale messo a disposizione dall’Archivio Aldo Mieli: documenti e testimonianze sono stati trasformati in esperienze sensoriali e partecipative capaci di stimolare riflessioni sulle sfide sociali legate a identità, diritti e memoria, dove protagoniste sono le vite di persone che si sono attivate per l’affermazione dei diritti propri e altrui. La mostra, patrocinata dal Comune di Carrara, è curata da Luca Locati Luciani, direttore dell’Archivio Aldo Mieli e Valentina Miorandi, docente del corso Sistemi Interattivi dell’Accademia. "Da quando ho proposto questo progetto sono rimasta colpita dall’interesse che l’intera classe ha mostrato per queste storie minori e la tecnologia - spiega Valentina Miorandi - è stata il mezzo per amplificare il messaggio". Il nome della mostra è composto da omega per richiamare il concetto di punto omega, il massimo grado di complessità, e club, per richiamare l’atmosfera dei club queer degli anni Venti. Le opere sono state realizzate da Emanuele Baccigalupi, Anna Bellagotti, DesireeBertolini, Giacomo Bertolucci, Tianhao Chen, Francesca Clerici, Giorgia Corte, Alessandro Destro, Gabriele Favazza, Sara Francesconi, Francesco Fruzza Meozzi, Sonia Gabrielli, Mattia Giannini, Natalia Gudovich, Massimo Guidi, Mingchen Hu, Edoardo Leva, Yunqi Liang, Gaia Lombardi, Mattia Lupone, Sofia Palagi, Fabio Palomino, Liam Pistolesi, Federico Vinciguerra, Weicheng Wang, Fengyu Zhang. La mostra è visitabile fino al 15 febbraio.