Omaggio ai marinai scomparsi Toccante cerimonia in spiaggia

Allo stabilimento balneare dell’Associazione nazionale marinai d’Italia (Anmi), a Marina di Massa, si è tenuta la 70ª edizione della Giornata della Memoria dei marinai scomparsi in mare. La cerimonia commemorativa, coordinata dal già presidente Giampiero Bertipagani, si è svolta secondo il programma prestabilito con le condizioni meteo e del mare ottimali per la suggestiva esecuzione della messa in riva al mare e l’uscita del corteo di barche in mare aperto per la deposizione tra i flutti della corona di alloro. Alla cerimonia, presente i Gonfaloni della Provincia e del Comune, hanno preso parte il sindaco Francesco Persiani, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, Capo Massimo Bay per la Capitaneria di Porto e rappresentanze dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, oltre ai vertici regionali dell’Anmi con il consigliere nazionale Giorgio Fantoni e il delegato regionale Fabrizio Cherici. Dopo la messa officiata da don Danilo Vita, è stata benedetta la corona di alloro poi consegnata alla barca capofila per l’uscita in mare e lanciata dai soci Giuseppe Basteri e Alessandro Cogotti. Le note del ’Silenzio’ hanno accompagnato la lettura della Preghiera del Marinaio, generando forte commozione nel folto pubblico che ha assistito alla cerimonia. La giornata si è conclusa con un brindisi.

Questa celebrazione, dedicata alla memoria di tutti i marinai, sia civili che militari, caduti in mare, è divenuto un appuntamento tradizionale per l’intero gruppo Anmi di Massa ed è collegato al ricordo dell’affondamento della corazzata Roma e degli incrociatori De Noli e Vivaldi, avvenuto all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943, facendo del mare il sacrario di circa 1700 marinai. Un vivo ringraziamento da parte del presidente del gruppo, Franco Migliorini, e del consiglio direttivo a tutti i soci che a vario titolo si sono prodigati e hanno collaborato alla piena riuscita dell’iniziativa all’insegna del motto ’Una volta marinaio… marinaio per sempre’.