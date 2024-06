Omaggio a Kafka di Fontana

Doppio appuntamento con ‘Voce all’autore che domani alle 21,15 a Palazzo Binelli propone l’omaggio a Franz Kafka con il volume di Giorgio Fontana (nella foto), e venerdì in biblioteca (sempre alle 21,15) con Francesco Muzzopappa e ‘L’Odissea spiegata male’. Fontana presenta il suo libro ‘Kafka. Un mondo di verità’ (Sellerio Editore), in dialogo con Davide Pugnana. mentre nel cortile della biblioteca Lodovici di piazza Gramsci Muzzopappa presenta ‘L’Odissea spiegata male’: lo scrittore sarà introdotto da Stella Tramontana e Emanuele Cucurnia. ‘Voce all’Autore’ è promossa dal Comune di Carrara e organizzata dalla biblioteca civica Lodovici, in collaborazione con le librerie Nuova Avventura e Mondadori Bookstore e grazie all’ospitalità della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. L’ingresso è libero.