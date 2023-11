’Oltremare’ di Cristina Lorenzi: il libro per chi cerca la svolta

Giovedì 30 novembre, alle 17, nella sede dell’Autorità portuale a Marina di Carrara sarà presentato il libro di Cristina Lorenzi ‘Oltremare. Racconti di banchina’, Carte Amaranto editore. Dopo l’introduzione del presidente Mario Sommariva, intervisterà l’autrice il giornalista David De Filippi. Cinque capitoli di storie di mare, di vento, di amicizia. Cinque persone che hanno deciso di dare un un completamento alla propria vita fra le onde. Fra le avventure di tre marinai al timone che hanno affrontato l’Atlantico e circumnavigato il globo, due storie al femminile: il team della Vela della rinascita che ha restituito il sorriso a donne malate, pazienti oncologiche o vittime di violenza. Donne che per la prima volta si sono rimesse il costume, hanno fatto il bagno tutte insieme, acquagym con la fisioterapista, hanno cazzato rande e tenuto il timone ritrovando con il vento e la vela quella spinta per ricominciare, quello stimolo per la ripartenza dopo la caduta. Ancora la storia di Cristina, skipper, mamma, giornalista che fra gli orari della redazione è riuscita a salpare e far salire sulla sua barca a vela donne coraggiose, spesso al battesimo del mare, bambini che hanno imparato le regole del dovere e l’amore per la natura. Racconti di traversate in Corsica, nell’arcipelago toscano, di burrasche e placide notti in rada, ma anche riflessioni, racconti e scoperta di un’intimità che solo il mare e l’assoluto sono in grado di tirare fuori. Un patrimonio di incontri e amicizie. Non storie di cacciatori di coppe, ma di donne e di uomini che hanno cercato nel mare risposte e soddisfazioni. Ogni storia ha abbinata una ricetta indispensabile in cambusa, un vino e una musica che fa da colonna sonora.

Un libro per chi ama il mare, per chi lo conosce, ma anche per chi non lo conosce e non osa fare il grande passo. Per chi vorrebbe staccarsi dalla banchina e provare l’emozione del vento e non trova il coraggio. Per chi vuole tentare la carta della libertà.