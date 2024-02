Oltre 500 baby cronisti. La carica dei giovani. Sfida a colpi di notizie. La Nazione tra i banchi

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli ed è pronto a tornare anche quest’anno il campionato di giornalismo, organizzato da La Nazione con il contributo di tanti sponsor. La passione per l’informazione, la curiosità verso il mondo e le sue notizie i giovani ce l’hanno e sarà così sempre. Sta a noi riuscire a suscitarla: Cronisti in classe torna anche per questo e si propone come originale fonte di ispirazione. Le nuove generazioni sono bombardate da comunicazioni su tanti e diversi mezzi. C’è però da dire una cosa: il cartaceo si è affermato e rimane un modo per sviluppare la concentrazione, il pensiero e la lettura critica. Bellissimi i temi proposti, sia a livello locale che regionale, si va dall’uso del trasporto pubblico con il suo essere leva fondamentale per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la vivibilità cittadina all’essenzialità dell’acqua per la vita così come la difesa del suolo, la centralità della ’casa’ come concetto, diritto e luogo dello sviluppo della persona o ancora l’importanza della sostenibilità ambientale nel ciclo della carta e la forestazione come valori chiave per le nuove generazioni. Ogni classe è libera di sviluppare questi come altri argomenti e temi: la fantasia e la curiosità sono sovrani. Quest’anno sono 28 le classi che partecipano da Massa, Carrara, Montignoso e la Lunigiana, con centinaia di studenti di scuole medie e elementari. Le pubblicazioni: il ’girone di andata’ inizierà l’8 febbraio per concludersi il 7 marzo, il ’girone di ritorno comincerà invece il 14 marzo per chiudersi il 18 aprile.

Ecco il calendario completo: 8 febbraio va in scena la sfida tra Giorgini di Montignoso (2A, 2B, 2C e 2D) e I.C. Moratti plesso di Casola (1, 2 e 3E); 13 febbraio Staffetti (3A e E) e I.C. Tifoni Coloretta di Zeri; 15 febbraio Malaspina (laboratorio giornalismo) e I.C. Massa 3 (3A e B); 20 febbraio I.C. Moratti plesso di Monzone (2C) e IPM di Pontremoli; 22 febbraio I.C. Menconi di Avenza (2C e E) e I.C. Carrara e paesi a monte (2C Carducci); 27 febbraio I.C. Ferrari di Arpiola (2A) e primaria Le Grazie; 29 febbraio I.C. Bonomi primaria di Caniparola (5°) e I.C. Carrara e paesi a monte (5A Saffi); 5 marzo Staffetti (2E, F e G) e I.C. Carrara e paesi a monte (5B Bedizzano); 7 marzo I.C. Ferrari di Arpiola (3A). Poi il ritorno: 14 marzo Moratti di Casola e Giorgini di Montignoso; 19 marzo I.C. Tifoni di Zeri e Staffetti (3A e E); 21 marzo I.C. Massa 3 (3C e D) e laboratorio Malaspina; 26 marzo IPM di Pontremoli e I.C. Moratti di Monzone; 4 aprile I.C. Carrara e paesi a monte (2C Carducci) e I.C. Menconi di Avenza; 9 aprile primaria Le Grazie e I.C. Ferrari di Arpiola (2A); 11 aprile I.C. Carrara e paesi a monte (5A Saffi) e I.C. Bonomi primaria di Caniparola; 16 aprile I.C. Carrara e paesi a monte (5B Bedizzano) e Staffetti (2E, F e G); 18 aprile I.C. Ferrari di Arpiola (3A). Oltre 500 studenti, numeri che ci riempiono di orgoglio in questa iniziativa, unica nel suo genere, giunta alla ventiduesima edizione. Al termine una giuria valuterà i lavori e assegnerà i premi in palio. Premiazione a maggio.