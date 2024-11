Oggi sarà deviata la linea 73 per la partita della Carrarese

In occasione del match casalingo di oggi Carrarese – Juve Stabia, Autolinee Toscane ha deviato le corse dei bus previsti dalle 11 alle 18,30. Le fermate lungo il tratto chiuso saranno soppresse. Le corse della linea 73 saranno deviate in andata: cimitero di Turigliano direzione monti (capolinea provvisorio), viale XX Settembre - via Brigate partigiane, via Provinciale Carrara Avenza - villaggio San Luca, poi regolare. Ritorno: Bonascola Perla - villaggio San Luca - via Provinciale Carrara Avenza - Aurelia - viale XX Settembre, poi regolare fino al cimitero di Turigliano direzione monti). Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, la app at bus www.at-bus.it/it/app , oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: all’800 14 24 24 dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24. Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions).