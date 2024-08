Oculistica avrà l’aria condizionata. L’Asl rassicura, ma la Cgil attacca

La palazzina H avrà l’aria condizionata. Lo assicura l’Asl dopo che dai pazienti del reparto si erano sollevate lamentele sul caldo afoso e sui malori nel reparto di Oculistica e Oncologia. In una nota, l’azienda afferma di essere a conoscenza della situazione e si scusa i per i disagi che i pazienti e gli operatori si sono trovati ad affrontare a causa del grande caldo. "Già nei giorni scorsi – scrive l’azienda smentendo i malori a noi denunciati – è partito l’ordine per i condizionatori da installare negli ambulatori. Ciò renderà più agevole il lavoro dei sanitari e l’attesa degli utenti. La Asl rassicura, quindi, la cittadinanza e garantisce che il problema sarà risolto in tempi brevissimi".

Intanto sulla questione la Cgil torna a denunciare problemi noti da tempo e mai risolti per i sanitari del Monoblocco, ma anche le difficoltà che incontrano quotidianamente i cittadini, in particolare persone anziane e fragili, per raggiungere i container. "La nostra denuncia denuncia – si legge in una nota della Cgil eldella Fp Cgil – riguarda proposte e suggerimenti che aveva avanzato il sindacato, come un pulmino per trasportare i pazienti dal piazzale dell’ex civico agli ambulatori mobili, in queste giornate torride. Nessuna risposta è mai arrivata". Una situazione di stallo che Cgil e la Funzione pubblica della Cgil chiedono di risolvere con urgenza. "Nonostante avessimo posto ripetutamente il problema della sicurezza verso i cittadini e i lavoratori - scrivono dal sindacato - per la tenuta delle prestazioni e delle condizioni anche ambientali e strutturali, attraverso le quali queste vengono erogate, anche con segnalazioni da parte del nostro rappresentante dei lavoratori, l’Asl non si è preoccupata di fare nulla. Oculistica e lo screening oncologico rimarranno lì per molto tempo, non per qualche settimana - proseguono dal sindacato -. Il nostro rappresentante ha già provveduto a inviare una nota al Pissl, chiedendo un intervento immediato alla palazzina H. Non sono da meno i problemi legati ai container, dove gli spazi sono angusti e si rende necessario che l’azienda trovi ulteriori spazi in tempi brevi. Si è chiesto che dentro al vecchio ospedale sia presente un pulmino, molti cittadini che accedono all’oculistica, all’Itt e alla prevenzione (cittadini anche fragili e anziani) sono costretti a salire a piedi, con grosse difficoltà considerando la salita, il caldo e altri fattori".