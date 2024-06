Ocean Viking soccorre 64 migranti, assegnato il porto di Marina di Carrara

Carrara, 8 giugno 2024 – Assegnato il porto di Marina di Carrara. Lo fa sapere la Sos Mediterranee dopo che la nave Ocean Viking ha soccorso 64 migranti in mare e “recuperato anche un cadavere”.

"Questa tragica scoperta – scrive la ong sui propri canali social – segue quella di altre 11 persone decedute recuperate da Geo Barents nella stessa area”.

"L’Ue – osserva ancora la ong – deve smettere di finanziare Paesi come la Libia che non gestiscono la propria zona Sar e violano i diritti umani”.

Sos Mediterranee contesta l'assegnazione del porto per lo sbarco in Italia: «Ci è stato assegnato - scrive in un post sui social - Marina di Carrara, a oltre 1.000 km di distanza. Assegnando porti lontani, le autorità italiane stanno svuotando il Mediterraneo di mezzi di soccorso vitali sulla rotta migratoria più mortale al mondo, facendo sì che questa tragedia continui”.