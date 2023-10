“Occhio secco”: prevenzione gratuita

Una serie di incontri di prevenzione gratuita per la cosiddetta “sindrome da occhio secco” previsti per tutto ottobre nelle farmacie comunali di Nausicaa. Scopo dell’iniziativa è intercettare i pazienti con la patologia a uno stadio iniziale con un test avanzato e gratuito in farmacia, per poterli indirizzare ad una valutazione specialistica e all’eventuale seguente terapia precoce in collaborazione con il reparto Oculistica. E’ possibile prenotare nelle farmacie Nausicaa o sul portale www.nausicaacarrara.it