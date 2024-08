’Obelisco’ ai giornalisti. La città rende omaggio a Nicola e Riccardo Jannello

Torna il premio ’Obelisco città di Massa’, nato da una idea di Franco Frediani, patrocinato e sponsorizzato dal Comune, oltre che dalla Mario Giorgini Marmi e dalla Marmi Ducale di Francesco Ricci, che intende gratificare un concittadino particolarmente distintosi nella propria professione. Il premio, giunto alla decima edizione, verrà assegnato quest’anno ai due fratelli Iannello, Riccardo e Nicola, stimati professionisti distintisi entrambi in ambito giornalistico e divulgativo. Riccardo ha lavorato a La Nazione e Qn, dove continua a collaborare, e Nicola è alla Rai. La consegna avverrà a Villa Cuturi di Marina di Massa mercoledi 7 agosto alle 21. Dopo il musicista Pietro Faleni, l’attore dialettale Alberto Andreani, il ballerino Alen Bottaini, il cantante lirico Giorgio Giuseppini, l’attore e regista Andrea Battistini, il pittore e scultore Vito Tongiani, la pianista e organista Stefania Mettadelli, la ballerina della Scala Alice Mariani e il letterato Paolo Giannotti, ecco dunque un premio che celebra i due fratelli giornalisti, massesi doc (della Conca). La cerimonia, condotta come sempre da Fabio Cristiani, vedrà Riccardo e Nicola Jannello (scritto con la J in onore al padre Giovanni che firmava così i suoi articoli e le sue commedie) ricevere il premio dalle mani del sindaco Francesco Persiani a rappresentare il tributo di tutta la comunità massese. In omaggio ai premiati si esibiranno Fernando Petroli, nella lettura del brano “El turismo” di Giovanni Iannello, padre dei premiati, giornalista a sua volta e e autore di testi teatrali; alcuni componenti dell’Associazione Teatro Città di Massa, nella lettura dei dialoghi “Al mercato”, “Moghia e marito”, “I fidanzati”, “Me e te”, “Ma’ e fighiolo” tratti dal volume “Robba de ca’ nostra” sempre di Giovanni Iannello; Fabio Cristiani nella lettura del brano “Pessoa e Lisbona” tratto dal volume “Città da sfogliare” di Riccardo Iannello, e Lorenzo Mosti allievo della scuola di musica Do.Re.Mi, diretta da Lara Bertelloni, che interpreterà la canzone “Sei strega e fata” parole dello stesso Cristiani e musica di Claudio Farina. A conclusione della serata, presentati da Anna Maria Mosti e grazie alla disponibilità dei maestri Luca Pirozzi e Maya Cannizzaro, si esibiranno alcuni degli atleti tra Campioni italiani e finalisti del Campionato italiano 2024 aderenti alla Scuola di Danze Caraibiche Pirozzi Dance Academy e Bernardini Dance Academy.

"Siamo lieti di celebrare due figure eminenti, i fratelli Iannello – dice il sindaco Persiani –. Il primo, profondamente appassionato di scrittura e delle arti in genere, ha intrapreso una brillante carriera come giornalista per La Nazione sotto la guida di Aldo Valleroni. Nel 2007, ha apportato la sua esperienza al Qn a Bologna, emergendo come esperto di vicende politiche, sociali e culturali riguardanti il Portogallo e l’America Latina. Il secondo, Nicola, classe 1964, si è distinto come giornalista Rai a Trieste. Ha dedicato il suo talento a narrare storie nel mondo della musica e dello spettacolo. Parallelamente alla sua attività giornalistica, ha eccelso come docente di sociologia presso l’Università Lumsa e di metodologia delle scienze sociali presso la Luiss di Roma".