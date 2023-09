"Nuovo parco a Massa con meno alberi e più cemento"

Il nuovo parco della colonia Ugo Pisa avrà meno alberi e più cemento. E’ la critica del Polo Progressista e di Sinistra al progetto dell’amministrazione Persiani. Non si schiera contro l’abbattimento degli alberi malati ma punta l’indice contro tutte le altre operazioni. "Siamo consapevoli della situazione fito-sanitaria del parco e non ci opporremmo all’abbattimento degli elementi malati, quello su cui riflettiamo sono prima di tutto i numeri – spiega – Saranno abbattuti 7mila alberi per un re-impianto iniziale di 3.937 soggetti che dopo i diradamenti protocollari saranno appena 1.330. Dal punto di vista dell’assorbimento CO2, polveri, biossido e quant’altro da parte della pineta siamo ben lontani dall’ottenere lo stesso risultato. Ci chiediamo poi se aver aspettato più di 2 anni a provvedere all’abbattimento non abbia costituito causa di potenziale propagazione della patologia e non solo in loco". Deficit di alberature per il Polo legato al progetto dell’amministrazione Persiani: "Aumento irrazionale di cementificazione e consumo di suolo in un’area con falda poco profonda e connotata da forte inquinamento. Ci sarà un’innegabile impronta nella condizione fisico-idraulica dell’area che, impedendo il regolare deflusso, potrebbe comportare una risalita o un ristagno nelle aree a monte dell’intervento con conseguenze sulla salubrità dei luoghi abitati". Il Polo progressista critica poi l’intenzione di dare alcuni immobili ristrutturati in gestione: "Il parco va reso all’uso ricreativo comune mantenendo l’identità storico-architettonica di luoghi e fabbricati che assieme agli altri edifici di rilievo presenti sul litorale dovrebbe diventare un punto di forza dell’offerta turistico-culturale perché capaci di raccontare la storia del territorio".