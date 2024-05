Nuovo defibrillatore nel parco

Albiano Magra è sempre più sicura. Stavolta grazie a Mauro e tutti coloro che gli volevano bene. E’ stato inaugurato un defibrillatore acquistato grazie alle donazioni di cittadini e associazioni, in memoria di Mauro Demaria, cittadino tanto amato e ancora presente nel ricordo di tutti. Il defibrillatore, utilissimo in caso di emergenza, è stato sistemato nel parco giochi all’angolo tra via Don Pietro Corsini e via Marzabotto. All’inaugurazione erano presenti la famiglia, gli amici, le associazioni del paese, rappresentanti dell’arma dei carabinieri di Albiano, Roberto Cipriani e Giada Moretti per l’amministrazione. Tante persone hanno contribuito, i ringraziamenti più sentiti vanno alla famiglia di Mauro, alla moglie Milena, al figlio Alessio, alla nuora Rosalba e alla nipotina Ylenia, ma anche a Cristian e Valentina. E poi la comunità, le associazioni, la Pro loco Viviamo Albiano, la Croce Rossa-Comitato di Albiano Magra, che si occuperà anche della sua manutenzione, la parrocchia di San Martino Vescovo, la Filarmonica Albianese, i commercianti che si sono messi a disposizione per raccogliere le offerte da parte dei numerosi amici di Mauro. Il defibrillatore, a disposizione della comunità, si unisce a quelli già sistemati nel centro storico e nel quartiere di Sottorivazzo.