Nuovo corso formativo per l’utilizzo del defibrillatore

Organizzato dall’Unione sindacale italiana carabinieri, l’Usic, insieme alla Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Comano si è concluso il secondo corso Blsd per l’utilizzo del defibrillatore da utilizzarsi soprattutto nel caso di persone colpite da attacco cardiaco. In queste situazioni la vita o la morte di chi subisce l’attacco, si determina in una manciata di minuti e soprattutto nelle borgate più lontane, nelle aree interne del territorio, è fondamentale la presenza del defibrillatore accompagnata da personale, seppure volontario, abilitato a utilizzarlo con efficacia. In questo caso, il corso apposito, si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Comano,alla presenza del segretario provinciale generale dell’Usic Mauro d’Alba, del segretario provinciale aggiunto Usic Pietro Calabrese e del presidente della Pubblica Assistenza di Comano Cavaliere Mario Strano. Il corso è stato tenuto dai formatori regionali Fabio Barbieri, Valentina Federici e Giualia Fregosi e vi hanno partecipato gli appartenenti alla forze di polizia con i rispettivi familiari.

Roberto Oligeri