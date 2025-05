Nuovi mezzi per i servizi della Croce Oro

La Croce oro di Massa Carrara inaugura domenica 25 i nuovi mezzi in dotazione all’associazione. Questo il programma: alle 10 ritrovo associazioni, autorità e popolazione, alle10,30 premiazione da parte di Unicoop Tirreno del concorso ‘Pelfie - Photo Contest’, alle 10,45 la consegna degli attestati ‘Seminario di primo soccorso veterinario da parte del presidente dell’associazione. Il concorso si propone di aumentare la cultura collettiva sul tema della tutela degli animali attraverso immagini fotografiche che testimoniano il rapporto unico ed intenso che lega l’essere umano con l’animale di affezione, al fine di sensibilizzare le persone all’amore, al rispetto e alla conoscenza degli esseri animali. Alle 11,10 l’inaugurazione dei nuovi mezzi.

Il taglio del nastro è stato affidato al consigliere regionale Giacomo Bugliani e della vicesindaca e assessore al sociale del Comune di Carrara, Roberta Crudeli. Dopo di che i mezzi sfileranno per vie del centro. Croce oro Massa Carrara si occupa anche di soccorso veterinario e protezione civile. È operativa sul territorio grazie alle proprie sezioni territoriali di Carrara, Massa e Pietrasanta e ai suoi 45 volontari, 3 ambulanze veterinarie, 1 mezzo autorizzato al trasporto animali vivi, 2 automezzi fuoristrada per la protezione civile, e 1 pulmino.

La Croce oro è una associazione di volontariato senza scopo di lucro nata a Massa il 19 aprile 2012 per volere di otto persone, che fondarono l’associazione che di lì a poco avrebbe portato una ventata di novità sul panorama dell’associazionismo locale. Lo scopo principale dell’associazione è la tutela animale con particolare attenzione al soccorso veterinario anche in ambito di protezione civile, una vera e propria realtà fondamentale per il nostro territorio, soprattutto per la salvaguardia degli amici a quattro zampe.