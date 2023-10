Nuovi appuntamenti al circolo Leonardo. Si parte con i tarocchi

Nuovi appuntamenti al circolo Leonardo di Borgo del Ponte. Domenica sarà presentato il corso base sui ’Tarocchi di Marsiglia’ tenuto da Paola Marchi. Il 22 ottobre ci sarà il primo incontro del ciclo ’Raccontami di te’ con Irene Serbandini e la sua Lavanda del Bosco Belvedere. Dal 27 al 31 invece ci saranno eventi dedicati ad Halloween: dal laboratorio di biscotti per bambini con Magadiuz, alla presentazione di un libro sulle streghe, passando poi alla lettura per bambini di favole a tema con Piera De Angeli per terminare il 31 con una serata ricca di aneddoti e curiosità sulla festa. Leonardo ricorda inoltre che è ripartito anche il club di lettura ’Libri all’ora del tè’ che si riunisce ogni primo giovedì del mese a cui è sempre possibile partecipare; e poi il corso di danze del 1400 a cura dell’associazione Antica Massa Cybea e il laboratorio di teatro civile con Alessandra Berti.