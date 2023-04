Nuove telecamere per la sicurezza del territorio

di Roberto Oligeri

Nuovo intervento per aumentare il controllo (e la sicurezza) in molte altre località del territorio

comunale. Si sta infatti ampliando il sistema di videosorveglianza: un modo sicuramente efficace per contrastare la microcriminalità e rendere più tranquilla (almeno in teoria) l’esistenza ai residenti ed ai turisti. " Al momento sono state installate 9 telecamere nel centro cittadino: Piazza della Libertà, - afferma il sindaco Gianluigi Giannetti (nella foto) - nel versante della zona sportiva e parco giochi, poi in Piazza Garibaldi, Piazza Medicea e in Via Umberto Primo. Nelle prossime settimane ne verranno installate altre 6 per controllare altre zone di Fivizzano - ad esempio l’area camper e ne abbiano installate altre sette all’esterno e 4 all’interno nel Parco delle Grotte di Equi Terme. Un intervento che ha messo in sorveglianza tutta la parte del Museo e la parte delle Grotte; un lavoro che nella sua totalità è costato circa 30mila euro con risorse proprie di bilancio, questo per la tutela e sicurezza dei cittadini. Devo aggiungere che, nei prossimi mesi- conclude il primo cittadino - continueremo l’attivazione capillare della videosorveglianza sul nostro territorio, raggiungendo anche altre zone del Comune di Fivizzano. In particolare voglio ricordare che da tempo sono attive nelle zone della statale 63 del Cerreto, nella Piazza dei Parchi di Soliera -Rometta, incroci stradali e semafori altre telecamere. Un sistema di controllo fondamentale sul nostro comprensorio, a tutela e garanzia della sicurezza dei nostri cittadini e dei loro beni".