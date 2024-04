Nuove asfaltature, ecco la mappa delle opere

Oltre 150mila euro per i nuovi asfalti nel Comune di Licciana Nardi. Si tratta di un contributo Mit, proveniente dal Fondo per i piccoli Comuni: l’amministrazione guidata da Renzo Martelloni non si è fatta sfuggire l’occasione e ha già individuato quali saranno le strade interessate dagli importanti interventi di asfaltatura. Dopo un grande lotto che è stato portato a termine nel 2023 – grazie ai soldi provenienti dal bilancio comunale – adesso tocca a una serie di altri tratti passare al rifacimento del manto stradale.

Viale della Resistenza a Monti, via Campocontro e via Molesana ad Amola, traversa di via Roma a Licciana Nardi saranno dunque destinate ai nuovi lavori di manutenzione. Un contributo importante che aiuta moltissimo i comuni che hanno bisogno di manutenere la grande rete stradale di loro competenza e che l’amministrazione non poteva perdere.

"Una volta realizzati gli ultimi asfalti - commenta il sindaco Martelloni - avevamo già messo in programma quelli nuovi, per cercare di arrivare a sistemare le molte strade comunali, con questo finanziamento potremmo accelerare il compimento delle opere".