Accademia, il Tar stoppa il voto. Sì al nuovo ricorso di Baudinelli

Sospese le elezioni per nominare il nuovo direttore dell’Accademia. Marco Baudinelli, che nel ballottaggio non ha raggiunto il 50 per cento delle preferenze, ha chiesto il diritto ad essere nominato direttore dell’Accademia. Il Tar Toscana ha accolto il ricorso del docente, in cui chiedeva "il suo diritto ad essere eletto direttore dell’Accademia per il triennio 2023/2026 con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti".

Così ha stabilito ieri il presidente della quarta sezione del Tribunale amministrativo della Toscana, Riccardo Giani, accogliendo il ricorso dell’avvocato Isetta Barsanti Mauceri (legale di Baudinelli), contro l’Accademia di Carrara. È la seconda volta che Baudinelli ricorre al Tar per veder riconosciuto il suo diritto a ricoprire l’incarico di direttore, più la sentenza del Consiglio di Stato, che di fatto ha confermato il giudizio già espresso dal Tar con la sentenza numero 191. Una vicenda giudiziaria che si trascina da mesi e che è nata a seguito dell’elezione a direttrice della professoressa Silvia Papucci, che aveva incassato il 93 per cento delle preferenze del corpo docenti. In quella tornata Marco Baudinelli aveva raccolto 11 voti e Claudio Rocca, l’altro candidato alla poltrona di Palazzo del Principe, zero voti. L’ex direttore dell’Accademia, Marco Baudinelli, era ricorso al Tar per invalidare la nomina della Papucci per la mancanza degli anni di ruolo di servizio. Il Tar aveva confermato la tesi della mancanza degli anni di ruolo, così come il Consiglio di Stato indicando all’Accademia di indire un ballottaggio tra Baudinelli e Rocca. E così è stato. Ma nel corso della tornata elettorale che si è svolta il 22 e 23 di aprile su 59 professori avevano votato soltanto 26 docenti, e Baudinelli aveva incassato solo 24 preferenze senza raggiungere il quorum dei 30 voti, così come stabilito dal regolamento per l’elezione alla carica di direttore. Un’ipotetica mancanza di quorum che aveva spinto il consiglio di amministrazione a chiedere nuove elezioni, già programmate per la fine di maggio. Ora questa nuova sentenza del Tar a favore di Baudinelli. Il Tar ha sospeso il decreto per indire nuove elezioni evidenziando come la votazione "del 23 aprile 2024 non doveva qualificarsi come nuova elezione sottoposta a quorum partecipativo, in attesa della pronuncia cautelare collegiale fissata per il prossimo 16 maggio che sostituirà l’udienza precedentemente fissata per il 30 maggio.

Alessandra Poggi