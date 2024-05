Revocato lo sgombero al ’Fortino’

Il Comune di Massa e la società che gestisce la spiaggia libera attrezzata ’Il Fortino’ hanno trovato un accordo, almeno temporaneo, e gli uffici di palazzo civico hanno quindi revocato la risoluzione del contratto e conseguente sgombero degli spazi. Una vicenda che ha avuto degli sviluppi molto rapidi dal 9 maggio, giorno in cui dal municipio erano partiti i due atti chiave: prima la rescissione del contratto di affidamento poi l’ordinanza di pulizia, bonifica e sgombero dell’area entro 7 giorni per poter dare la gestione ad altre imprese che avevano partecipato alla gara. Secondo gli uffici, ci sarebbero stati degli inadempimenti da parte del gestore nel pagamento dei canoni dovuti e non sarebbero state realizzate le opere descritte nell’offerta tecnica, con cui la società si era aggiudicata la spiaggia libera attrezzata la cui gestione era stata messa a gara ad aprile del 2022 con canone di oltre 96imla euro l’anno. A quel punto ci sono stati una serie di incontri fra Comune e società ed è arrivata una sorta di accordo, con il gestore che ha quindi pagato una prima rata del canone per oltre 77mila euro, mentre il restante dovrebbe essere versato entro la fine del mese. Per ora, quindi, la gestione per la prossima estate è confermata.