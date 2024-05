Successo per la ’Corsa della fame’. Oltre 460 ragazzi al campo scuola

Successo di presenze al campo scuola per la ’Corsa della fame’, l’iniziativa benefica, che ha coinvolto in tutta Italia 220mila studentesse di 700 Comuni, quest’anno dedicata ai bimbi poveri del Bangladesh. L’Istituto comprensivo Massa 6 ha aderito con gioia e impegno alla manifestazione con 460 ragazzi delle scuole primarie di Alteta, Castagnola di Sotto, Mirteto e Romagnano e della scuola media Parini. Si tratta di un progetto didattico, sportivo e solidale patrocinato dal Coni. I ragazzi hanno animato il campo scuola con giochi, attività, balli e la corsa solidale. Tutto ciò grazie anche all’impegno dei docenti, del personale Ata e delle famiglie. Un grande contributo è stato dato dall’Uisp di Massa, che gestisce la struttura. Il presidente Giorgio Berti e il vice Arturo Berti, e i collaboratori tutti, hanno mostrato un’estrema disponibilità e hanno fornito un aiuto concreto.

"In qualità di presidente della Uisp – ha detto Berti – sono particolarmente felice e onorato di aver ospitato questa manifestazione che ha visto una grande partecipazione degli studenti. La ’corsa per la fame’ è molto importante perché in questo modo si responsabilizzano i ragazzi verso la solidarietà fornendo loro degli strumenti per mettersi in gioco fattivamente. E oltre al grande aspetto etico-sociale della manifestazione mi preme sottolineare anche l’aspetto ludico sportivo, i colori e l’ottima organizzazione dell’evento, per un campo scuola ricco di gioia e solidarietà". Un ringraziamento va anche alla Polizia municipale di Massa per il sostegno.

L’iniziativa ha preso il via con un giro di campo. La dirigente scolastica, Carmen Menchini, ha portato il suo saluto ed ha sintetizzato la valenza sociale, educativa dell’iniziativa, che si sposa con l’indirizzo dell’Istituto comprensivo Massa 6, sempre in prima linea per quanto riguarda tematiche sociali e diritti. Gli alunni dell’indirizzo musicale, coordinati dagli insegnanti, hanno interpretato alcuni brani, fra questi anche l’inno del Bangladesh. La mattinata si è sviluppata fra giochi, attività ludiche e motorie, giri di corsa, coreografie che hanno visto ballare insieme insegnanti e alunni. Sulle tribune, calorosa la presenza delle famiglie. I giri di corsa portati a termine con impegno si trasformeranno in tante donazioni che diventeranno una raccolta collettiva dell’Istituto, che contribuirà a combattere la malnutrizione dei bambini in Bangladesh e a realizzare progetti di sviluppo e sostenibilità.

Vittoria Bertelloni