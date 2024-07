"Più controlli sulle corse bus dirette al fiume"

Episodi poco edificanti sull’autobus diretto verso la montagna. Si tratta delle corse verso Forno delle 13.05 delle 14.35 che sono piene di ragazzi che vanno al fiume. Non potendo più viaggiare in auto, non essendoci più parcheggi, l’unica alternativa è il bus di linea. "Nessuno di questi ’viaggiatori’ paga il biglietto – racconta una donna, indignata di fronte a certi fatti – e fanno quello che vogliono, mancando di rispetto alle persone e alla cosa pubblica. Sul bus fumano e bevono, e se qualcuno si pronuncia per ricordare loro che il fumo sul bus è vietato, rispondono malamente e continuano con strafottenza. Di fronte all’autista donna, poi, hanno fatto peggio: si sono divertiti ad alzare ripetutamente la sbarra a fianco dell’autista obbligando la donna a riabbassarla. L’autista, ignara, pensava a un guasto del sistema mentre il gruppo dei balordi, dietro, rideva compiaciuto, beffeggiando la donna con domande insistenti ’Ma dove vai? Perché non rispondi?’. Domande accompagnate dalle risatine dei giovani che avevano bottiglie in mano". E’ stata una sessantenne a intervenire e dire a quei ragazzi di smetterla:" La donna è intervenuta – racconta una testimone – e rivolgendosi ai giovani ha ricordato loro che l’autista sta guidando un mezzo pubblico in una strada piena di curve e con un simile atteggiamento potrebbe anche distrarsi, visto anche la stanchezza di ore di lavoro su mezzi roventi. Ma questi hanno risposto malamente".

I passeggeri della corsa di linea per Forno e Resceto chiedono maggiori controlli e soprattutto la presenza di personale a bordo, considerando il reiterarsi di episodi irrispettosi soprattutto se alla guida ci sono donne. "L’autobus nelle ore di punta verso il fiume è stracolmo di giovani maleducati e che non hanno alcun rispetto", osservano.