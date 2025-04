Ilaria Sula, i funerali a Terni: la madre ha un malore. Bara bianca coperta di fiori, il corteo e gli striscioni contro la violenza

Terni, 7 aprile 2025 – Una bara bianca, coperta di rose bianche e rosse. È partito dalla casa di viale dello Stadio a Terni il corteo funebre che porta il feretro di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa dall’ex fidanzato a Roma, fino al cimitero comunale. L’uscita della bara bianca è stata accompagnata da un lungo applauso delle diverse centinaia di persone, tra amici e parenti, arrivate per dare l’ultimo saluto a Ilaria. In testa al lungo corteo, a cui partecipano centinaia di persone tra cui moltissimi giovani, i familiari della ragazza. In mano molti partecipanti, commossi, hanno rose bianche, come il cuscino sulla bara della giovane. Dietro alla bara una ragazza alza tra la folla una foto il cui la giovane vittima appare sorridente.

Il feretro di Ilaria Sula (nel riquadro), accolto da familiari e amici a Terni

Il feretro è arrivato nella sua casa di Terni poco dopo le ore 13. La madre, fermatasi davanti al carro funebre, ha avuto un malore. Fiori, cartelli e striscioni circondano la casa di famiglia. ''Per Ilaria e per tutte le altre vittime, basta violenza sulle donne'', si legge su uno dei tanti striscioni e cartelli davanti all'abitazione: ''Non vogliamo perdere un'altra sorella'', ''Rumore dopo il silenzio, era una figlia, sorella, cugina, zia, non un'altra'', ''Se domani tocca a me distruggi tutto, voglio essere l'ultima. Ai tuoi occhi azzurri, al tuo sorriso. Ila per sempre''.

Tre gonfaloni, quelli del comune e della Provincia di Terni e quello di Capranica Prenestina, luogo dove in fondo a un dirupo è stato ritrovato il corpo della studentessa chiuso in una valigia, accompagnano il feretro. In carcere per il suo omicidio, reoconfesso, c'è l’ex fidanzato Mark Antony Samson, accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e di cadavere. Il ragazzo l'ha uccisa con tre coltellate al collo nel suo appartamento nel quartiere africano a Roma.